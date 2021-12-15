Son Dakika | Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son Dakika | Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ümraniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobilde sıkışan iki kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobilde sıkışan iki kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 34 TG 4046 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, park halindeki 34 TK 7313 plakalı kamyonete çarptı.

Yağış nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada, otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda bulunan kadın araçta sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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