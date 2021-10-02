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Son dakika haberleri: Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, OSB'de plastik ve kauçuk malzemeler üretildiği öğrenilen tek katlı ve 9 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy'den çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından fabrikada soğutma çalışması başlattı.

Son dakika haberleri: Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul'da bir fabrikada yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
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