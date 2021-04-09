Ümraniye'deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
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Ümraniye'deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de park halinde olan 35 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalındı.

Ümraniye'de park halinde olan 35 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalındı. Şüpheli şahısların motosikleti çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ümraniye Armağanevler Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CVR 428 plakalı motosikletin sahibi Emre Gömürlü, kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla birlikte 35 bin lira değerindeki motosikletini evinin önündeki alana park etti. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Gömürlü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevrede yapılan araştırmalar sonrası hırsızlık anına dair kayıtların olduğu güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sokağa giriş yapan 3 kişiden 2'sinin üzeri branda ile örtülü motosiklete yöneldiği, diğer 1 kişinin ise sokakta gözcülük yaptığı ve şüpheli şahısların motor üzerindeki brandayı çıkartıp çöpe attıktan sonra motosikleti sürükleyerek uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Ümraniye'deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Ümraniye'deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Ümraniye'deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada
Ümraniye'deki 35 bin liralık motosiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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