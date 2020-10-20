Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı

20.10.2020 04:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 05:21

Gelen son dakika haberlerine göre Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara yönünde seyreden 34 CDF 637 plakalı otomobil, Ümraniye Köprülü Kavşağı'nda önce aynı yönde seyreden 34 THK 24 plakalı ticari taksiyle çarpıştı, ardından yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Çelik bariyerlerin saplandığı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın araçta sıkıştı.

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadını sıkıştığı yerden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Muharrem İnce Engin Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ercan Kesal Erdem Tepegöz Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Çocuk Fransa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ümraniye'de trafik kazası: 1 yaralı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 05:21:26. #1.14#
title