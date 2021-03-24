Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR
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Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR

24.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:03
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Bir son dakika haberine göre Murat KORKMAZ ÜMRANİYE'de müteahhit olduğu iddia edilen kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen kişi tarafından caddede silahlı saldırıya uğradı.

Murat KORKMAZ ÜMRANİYE'de  müteahhit  olduğu iddia edilen kişi,  aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen kişi tarafından caddede silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı arıyor.

Olay, Atakent Mahallesi  Atakan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Müteahhit olduğu iddia edilen Şakir Y.,  Atakan caddesi üzerinde yürürken aralarında alacak verecek meselesinden husumetlisi  olduğu öne sürülen bir  kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası Şakir Y.,  kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine  olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp incelemelere başlarken, yoğun kanaması olan yaralıyı çevredeki vatandaşlar, ambulansı beklemeden otomobil ile çevredeki en yakın hastaneye götürdü.

Silah seslerini duyan İsmet Sucuö Olayı ben görmedim sadece üç el silah sesi duydum. Daha sonra olay yerine geldiğimde komşunun vurulduğunu duydum. Hastaneye götürülmüş" şeklinde konuştu.Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: -------------------- -Olay yerinden görüntü -Röportaj-Kovanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü 


Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI... YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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