Son dakika! Ümraniye'de mobilya imalathanesinde yangın
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Son dakika! Ümraniye'de mobilya imalathanesinde yangın

Son dakika haberlerine göre ÜMRANİYE'de 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın çıktı.

Son dakika! Ümraniye'de mobilya imalathanesinde yangın
22.07.2020 23:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:55
ÜMRANİYE'de 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, işyerinde hasar oluştu.

Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi Nurcan Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çalışan işçiler çıktıktan kısa bir süre sonra saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yanan mobilya imalathanesinin bulunduğu sokakta oturan Hasan Yılmaz, "Biz sonradan fark ettik büyük bir yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik zaten. Burası bir marangoz atölyesi, yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Yangın çıktığında içeride kimse yoktu. İlk önce yan komşu fark etti. Alevlerin yükseldiğini gördük zaten, patlamalar oldu." dedi.

"BİZİM BU YANGINI ÜÇÜNCÜ YAŞAYIŞIMIZ"

Yanan mobilya imalathanesinin bitişiğindeki evde oturan Cemile Seymenoğlu, "Komşular 'yangın var diye' seslendi bize. Dışarıya çıktık. Bizim bu yangını üçüncü yaşayışımız, aynı yerde üçüncü kez yangın çıktı. Nurcan Sokak işyeri mi, mahalle mi belli değil? Her tarafımız cilacı, mobilyacı, araba tamircisi. Tepemizden her gün cila yağıyor. Sokağa çıkamıyoruz ki, evlerimiz işyerleri ile iç içe. Ben bu gece uyuyamayacağım. İtfaiye geldi. Canımız tehlikede bizim" şeklinde konuştu.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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