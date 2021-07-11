Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHAÜmraniye'de sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, başka bir otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Ümraniye'de sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Şile otoyolu Tepeüstü mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Kaçmaz, 34 EFS 777 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte seyir halindeki Biradem Ekiz yönetimindeki 06 BF 7269 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun kenarındaki çimenlik alana savrulurken diğer otomobil ise yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Biradem Ekiz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer otomobil sürücüsü Sefa Kaçmaz ve otomobilde bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ve polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Trafik polisi kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü Sefa Kaçmaz'ın anlattıklarını çelişkili buldu. Otomobilde bulunan Ozan Gezer ve Samet Taşkın'a kazayla ilgili sorularak sorarak kazayı anlatmasını istedi. Daha sonra trafik polisi, sürücü Kaçmaz'a alkol kontrolü yaptı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir görgü tanığı "Sollarken direkt vurmuş herhalde ama tam olarak bizde bilmiyoruz. Yaralılar iyi. Vukuat yok. Galiba hızlı gidiyormuş. Bizde tam olarak bilmiyoruz." İfadelerini kullanırken, başka bir görgü tanığı ise " Sıkıştırmış herhalde bu araba buraya çıkmazdı yoksa. Ben hayret ettim bu arabanın buraya çıkmasına" dedi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI
Son dakika haberleri! İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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