Son dakika... ÜMRANİYE'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ; KAZA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... ÜMRANİYE'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika güncel haberi... Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHAÜmraniye'de cadde üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

01.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:35

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Ümraniye'de cadde üzerinde motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Uzun süre kalp masajı yapılan sürücü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsmail Özer ve arkasında oturan arkadaşı Murat Y., cadde üzerinde ilerlediği sırada ara yoldan çıkan minibüsü gördü. Minibüsün cadde dönüşünü beklemeyen motosiklet sürücüsü, karşı şeride geçerek yola devam etmek istedi. Motosiklet bu sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Özer ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Sürücüye uzun süre kalp masajı yapıldı, fakat kurtarılamadı. Arkadaşı Murat Y. İse ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılma anı cep telefonu kameralarına kaydedilirken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ara yoldan bir minibüsün caddeye çıktığı daha sonra motosikletin minibüsün dönüşünü beklemeden karşı şeride girdiği ve karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Son dakika... ÜMRANİYE'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak Haber
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes
Magazin Demet Akbağ Şeyma Subaşı Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz İlhan Cavcav Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika... ÜMRANİYE'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ; KAZA ANI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 21:36:10. #1.15#
title