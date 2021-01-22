Son dakika... Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

22.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:10
Son dakika... Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Ümraniye'deki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'deki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçedeki bir inşaat alanında yer alan işçi konteynerlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler tahliye edilirken yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki konteynerde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:11:36. #1.15#
title