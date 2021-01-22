Son dakika... Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Ümraniye'deki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'deki bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçedeki bir inşaat alanında yer alan işçi konteynerlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşçiler tahliye edilirken yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki konteynerde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan