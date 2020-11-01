Son dakika... Ümraniye'de gecekondu yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Ümraniye'de bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kalender Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimse olmadığı belirlenen gecekondudaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz