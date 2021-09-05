Son dakika... Ümraniye'de çıkan çatı yangını söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Ümraniye'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Savur Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz