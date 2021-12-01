Son dakika haberi... Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan ve söndürülen yangında, binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan ve söndürülen yangında, binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi Dicle Caddesi'nde bulunan, 3 bloktan oluşan bir sitenin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 2 kişi ile yangını söndürmek için çatıya çıkan 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan yaralı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında yüzünde yanıklar oluşan itfaiye eri ayakta tedavi edildi.

Son dakika haberi... Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Ümraniye'de bir sitenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

BAĞCILAR'DA ÖĞRENCİ VE AİLELERİ ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

 Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

Rize'de çatısında yangın çıkan öğrenci yurdu boşaltıldı

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title