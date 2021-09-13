Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İMES Sanayi Sitesi 102. Sokak A Blok 15 numarada bulunan bir iş yerinde yapılan tadilat çalışması sırasında boya imalatı için kullanılan boya kabini alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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