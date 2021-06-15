Son dakika... Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta bulunan dört katlı bir iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle kullanılmayan fuel oil tankındaki yakıt tutuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz