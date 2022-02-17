Son dakika! Ümraniye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ümraniye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Ümraniye'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınşehir Mahallesi Azra Sokak'taki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Son dakika! Ümraniye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Ümraniye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Ümraniye'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title