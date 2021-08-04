Son Dakika | Ümraniye'de 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Ümraniye'de 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Ümraniye'de 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ümraniye'de 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şerifali Mahallesi Açıkyüz Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Dairede ailesiyle yaşayan çocukların panik ve üzüntüsü kameralara yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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