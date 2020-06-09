Son Dakika | Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki temizlik çalışmalarına katıldı Gelen son dakika haberine göre Ümraniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en önemli ayaklarından temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ümraniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en önemli ayaklarından temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri Alemdağ Caddesi'nde gece yarısı hummalı bir çalışma yürüttü.

Çalışmaları denetlemek için bölgeye gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da eline fırçayı alarak temizliğe katıldı.

Cadde, ekipler tarafından köpüklü suyla sabaha kadar temizlendi.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kovid-19 dolayısıyla ilçedeki 3 bin 200 cadde ve sokakta dezenfeksiyon çalışması yürüttüklerini belirtti.

Cadde ve sokakların defalarca temizlendiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi daha ince bir temizlikle bunları sonlandırıyoruz. Ben emeği geçen kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ümraniye'nin farkı bu. İlçemizin bütün caddelerini, sokaklarını sabunlu suyla yıkıyoruz ve dezenfekte ediyoruz."

Yıldırım, ilçenin cadde ve sokaklarını mikronsis denilen araçla gece gündüz püskürtme yöntemiyle dezenfekte ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelede en önemli konulardan birincisi hijyen, ikincisi de sosyal mesafe. Mutlaka maskemizi takacağız. Şu son üç dört gündür vakalarda artış var. Maalesef insanlar birbirine dikkat etmiyorlar. Biz eğer dikkatli davranarak eylül ayına kadar devam edersek, hayatı da normalleştiririz, kendimizi de normalleştiririz ve inşallah daha iyi bir duruma geliriz diye düşünüyorum. Sosyal mesafeye devam, maskeye devam."

Kaynak: AA