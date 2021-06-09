Son dakika! Umman ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberler: Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Umman'da 14, Ürdün'de ise 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Umman'da 14, Ürdün'de ise 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 14 kişi daha yaşamını yitirdi, 1931 yeni vaka tespit edildi, 818 kişi de iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybının 2 bin 448'e, vaka sayısının da 228 bin 579'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 206 bin 884'e ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, salgında 8 kişinin daha vefat ettiği, 599 yeni vaka kaydedildiği, 842 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kabının 9 bin 549'a, vaka sayısının 741 bin 101'e, iyileşenlerin sayısının da 722 bin 807'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu