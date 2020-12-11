Son Dakika | Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı
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Son Dakika | Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı

11.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:40
Son Dakika | Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberleri... Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Umman, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmelerindeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Umman'ın, Fas Kralı Muhammed'in açıklamalarının Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barış çabalarını güçlendirmesini temenni ettiği kaydedildi.

Fas Kraliyet Divanı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Fas'ın İsrail ile "en yakın zamanda resmi ve diplomatik ilişkiler kurmayı" planladığını söylediği ifade edilmişti.

Kral Muhammed'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde de, Abbas'a ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdiği ve "Filistin meselesini meşguliyetlerinin ön sıralarına koyan Fas, Filistin halkının meşru haklarını savunmadaki rolünden asla vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Umman, Fas-İsrail normalleşmesini memnuniyetle karşıladığını duyuran Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra 4. Arap ülkesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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