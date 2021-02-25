Son dakika... Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD'nin Yemen Temsilcisi Lenderking ile görüştü
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Son dakika... Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD'nin Yemen Temsilcisi Lenderking ile görüştü

25.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:26
Son dakika... Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD'nin Yemen Temsilcisi Lenderking ile görüştü

Son dakika haberleri... Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed bin Hammud el-Busaidi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Busaidi, Körfez turu kapsamında Muskat'ı ziyaret eden ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'i kabul etti.

İkilinin, Yemen'deki son durumları, savaşın sona ermesi için sarf edilen çabaları masaya yatırdığı aktarıldı.

Bakan ile ABD Temsilcisi'nin, insani krizin çözülmesinin son derece önemli olduğu ve Yemenli taraflar arasındaki siyasi çözüm çabalarına destek verilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Lenderking, 22 Şubat'ta Yemen'deki krize çözüm arayışı amacıyla 3 Mart'a kadar sürecek, aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez ülkeleri turuna başlamıştı.

Yemen'in Marib kentinde son dönemde Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle ülkedeki savaşa son vermek için yürütülen uluslararası diplomasi trafiği de hız kazanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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