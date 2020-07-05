Son Dakika | Umman'da son 24 saatte 1072 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberleri... Umman'da son 24 saatte 1072 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1072 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 46 bin 178'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1072 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 46 bin 178'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 artarak toplamda 213'e çıktı.

Kaynak: DHA