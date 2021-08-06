Son dakika! Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade verdi
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Son dakika! Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade verdi

Son dakika! Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade verdi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki ifadesinde, gözaltındaki diğer 2 şüphelinin kendisiyle ilgili "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" şeklindeki iddialarını reddetti.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki ifadesinde, gözaltındaki diğer 2 şüphelinin kendisiyle ilgili "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" şeklindeki iddialarını reddetti.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili de hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, Hankulu ile yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, cezaevindeyken mektuplaştıklarını söyledi.

Olaydan bir gece önce kendisini telefonla arayan Esra'nın daveti üzerine arkadaşı Dilan Ç'nin evine gittiğini belirten Uygun, bir ara yemek için dışarı çıktıklarını, ardından aynı yere döndüklerini ifade etti.

Daha sonra Furkan G, Dilan C. ve Esra ile eve döndüklerini aktaran Uygun, ilerleyen saatlerde fenalaşan Esra'nın bir süre sonra kendisine geldiğini ve uyuduğunu beyan etti.

Sabah avukatının aradığını, telefonun sesine Esra'nın da uyandığını dile getiren Uygun, o sıralarda evden çıktığını ve saat 11.00 sularında adliyeye gittiğini, ardından bir arkadaşıyla görüştüklerini anlattı.

Saat 14.30 sıralarında Esra'nın telefonundan Furkan'ın aradığını ve fenalaştığını söylediğini aktaran Uygun, "Kalbi atıyor mu diye bak' dedim. Furkan da 'Yok abi kalbi atmıyor' dedi. 'Hemen ambulansı ve polisi ara, bildiğiniz ne varsa doğru şekilde anlatın' dedim. Furkan da 'Abi senin ismini geçirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Ne yediyseniz ne içtiyseniz doğruca anlatın' deyip telefonu kapattım." şeklinde beyanda bulundu.

Esra'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını öne süren Uygun, gözaltındaki diğer şüphelilerinin kendisiyle ilgili "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" şeklindeki iddialarını kabul etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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