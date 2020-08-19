Son dakika... Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinden "mesai çeşitlendirme" önerisi
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Son dakika... Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinden "mesai çeşitlendirme" önerisi

Son dakika gündem haberi... Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Bireysel Taşımacılık Grubu Başkanı ve Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Başkanı (TÜRSİD) Feyzullah Gündoğdu, normalleşme süreci ile kalabalıkların yönetiminin önemli hale geldiğini belirterek, salgın döneminde toplu taşımada aksaklık yaşanmaması...

Son dakika... Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinden
19.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:32

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Bireysel Taşımacılık Grubu Başkanı ve Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Başkanı (TÜRSİD) Feyzullah Gündoğdu, normalleşme süreci ile kalabalıkların yönetiminin önemli hale geldiğini belirterek, salgın döneminde toplu taşımada aksaklık yaşanmaması ve bulaş riskinin azaltılması için mesai saatlerinde çeşitlendirme yapılması önerisinde bulundu.

Gündoğdu, AA muhabirine, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu taşıma araçlarına talebin ciddi oranda düştüğünü söyledi.

Uzaktan eğitim ve çalışmanın da toplu taşımaya ilgiyi azalttığına değinen Gündoğdu, yeni normalleşme dönemi öncesinde pandemi sürecinde Türkiye'de de toplu taşıma kullanımında yüzde 90 azalma yaşandığını ve yolcu taşıma gelirlerinin azaldığını aktardı.

Türkiye'de güvenli mesafe uygulaması ile toplu taşıma araçlarının kapasitesinin normalleşme süreci öncesinde yüzde 25'ler civarına çekildiğini hatırlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Yani bir otobüste normal zamanda 100 kişi taşınıyorsa pandemi sürecinde maksimum yüzde 25'ler seviyesinde yolcu taşındı. Raylı sistem aracında 300 kişi taşıyabiliyorsanız 60-70'lere düştü. Bununla beraber toplu taşıma araçlarında birçok tedbir de alınmaya başlandı. Dezenfekte işlemleri aslında rutin bir uygulamaydı, pandemi sürecinde bunların sıklığı artırıldı."

Pandemi sürecinde yolculuk talebi azaldı

Normalleşme ile beraber yolculuk talebinin yüzde 50 bandına geldiğini dile getiren Gündoğdu, "Raylı sistemlerde mart-temmuz ayları karşılaştırıldığında Kayseri'de yüzde 46 yolcu talebi azalması var. Bu durum İstanbul için yüzde 55, Ankara yüzde 60, İzmir yüzde 50, Bursa yüzde 43, Kocaeli yüzde 40, Antalya yüzde 40, Konya yüzde 70, Samsun yüzde 58, Gaziantep yüzde 60, Eskişehir yüzde 60. Bu rakamları biz Raylı Sistem İşletmecileri Derneği olarak üyelerimizden toparlıyoruz." diye konuştu.

"Kalabalıkların yönetimi problem"

"Toplu taşıma talebi henüz eski seviyelerine ulaşmış değil." diyen Gündoğdu, güven ortamını oluşturarak taşımada eski seviyelere ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Gündoğdu, normalleşme ile atılan adımların önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Normalleşme sürecinde kalabalıkların yönetimi problem. Mesai saatleri aynı anda başlıyor. Yolculuğun yoğun olduğu saatler sabah 07.00-09.00 arası. Normalleşme sürecinde bu kalabalıkların yönetilmesi önemli. İşe gidiş-geliş saatlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu sayede bu normalleşme sürecini daha rahat atlatalım. Aksi takdirde daha fazla otobüs ve tramvay aracına ihtiyacımız olacağı için elimizdeki mevcut imkanlarla bunu sağlamamız çok da mümkün olmayacak."

Her şehrin nüfus yoğunluğunun ve hareket eden nüfus profilinin farklı olduğuna değinen Gündoğdu, farklı meslek ve eğitim gruplarının işe başlama ve bitiş saatlerinin çeşitlendirilebileceğini söyledi.

Değişikliğinin yerel makamlar tarafından alınan kararlarla yapılmasının uygun olacağını aktaran Gündoğdu, bunun trafik yoğunluğunun azaltılmasına faydası olacağını ifade etti.

Gündoğdu, mesai saatlerinin çeşitlendirilmesiyle yolcu yoğunluğunun geniş saat dilimlerine yayılacağını ve yolcular arasında teması da azaltacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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