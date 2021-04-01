Son dakika! Uluslararası tatbikatlarda rahatsızlanan iki Türk askeri, Romanya ve Yunanistan'daki hastanelerde tedavi gördü
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Son dakika! Uluslararası tatbikatlarda rahatsızlanan iki Türk askeri, Romanya ve Yunanistan'daki hastanelerde tedavi gördü

Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Son dakika! Uluslararası tatbikatlarda rahatsızlanan iki Türk askeri, Romanya ve Yunanistan'daki hastanelerde tedavi gördü

Son dakika haber... Katıldıkları uluslararası tatbikatlarda rahatsızlanan iki Türk askerin tedavileri, Romanya ve Yunanistan'daki hastanelerde yapıldı.

Katıldıkları uluslararası tatbikatlarda rahatsızlanan iki Türk askerin tedavileri, Romanya ve Yunanistan'daki hastanelerde yapıldı. Söz konusu durum denizciler arası dayanışma ve desteğin güzel örnekleri olarak nitelendirildi.

Edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG Kemalreis fırkateyni, Romanya'nın ev sahipliğinde 19-29 Mart'ta gerçekleştirilen Sea Shield-21 Tatbikatı'na katıldı.

Tatbikat sırasında rahatsızlanan bir personele hemen müdahale edildi. Köstence Acil Askeri Hastanesi'ne sevk edilen personel apandisit ameliyatı oldu.

Benzer durum NATO Daimi Mayın Karşıtı Tedbirleri Görev Grubu-2'de sancak gemisi görevini yapan TCG Sokullu Mehmet Paşa'da da yaşandı.

Ege'deki deniz eğitimlerini tamamlayarak Ariadne-21 Tatbikatı'na katılmak üzere Patra'da liman ziyareti yapan gemideki bir personel rahatsızlandı. Patra Üniversite Hastanesine sevk edilen personelin tedavisi gerçekleştirildi.

Romanya ve Yunanistan'daki ilgili makamların yakın ilgisi ve takibiyle ameliyatlar başarıyla tamamlandı. Romanya'da tedavi olan asker 29 Mart'ta yurda döndü. Yunanistan'da tedavisi süren askerin yarın Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

Benzer durumun 2019 yılında da yaşandığını belirten güvenlik kaynakları, Yunan fırkateyni HS Adrias'ın bir personelinin rahatsızlanmasının ardından Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti.

Kaynaklar, bu ve benzeri olayların denizciler arası dayanışma ve desteğin güzel örneklerini oluşturduğunu, bölgedeki komşuluk ve dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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