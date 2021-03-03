Son Dakika | Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek
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Son Dakika | Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek

03.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:28
Son Dakika | Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek

Son dakika habere göre Adana'da, 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1-4 Nisan'da internet ortamında yapılacak.

Adana'da, 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1-4 Nisan'da internet ortamında yapılacak.

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemlerinin sürmesi nedeniyle karnavalın internet ortamında düzenlenmesi kararı alındı.

Bu yıl 9. kez yapılacak karnaval, 1 Nisan'da "nisandaadanada.com" adresindeki karnaval dijital mecrasında başlayacak, çevrim içi yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler 4 Nisan'a kadar sürecek.

Karnavalda yapılacak kortej kostüm yarışması, portakallı lezzetler yarışması, portakal çiçeği koşusu, portakal çiçeği ulusal satranç turnuvası, hızlı dürüm yeme yarışması gibi etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak.

Karnavalın açılış töreni ve konseri ise sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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