Son dakika! Uluslararası Örgütlerden, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde sivillere yönelik tecavüz ve cinsel şiddet uyarısı

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda sivillerin tecavüz ve korkunç cinsel şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda sivillerin tecavüz ve korkunç cinsel şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Uluslararası Göç Örgütü gibi 10'dan fazla uluslararası örgüt, ortak açıklama yaparak Tigray bölgesinde kötüye giden insani duruma dikkati çekti.

Açıklamada, çatışmalarda sivillerin tecavüz ve korkunç cinsel şiddet olayları ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Bu duruma son verilmesi istenen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna uymaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Aralık 2020 ve Mart 2021 tarihleri arasında sağlık ve sosyal hizmet merkezlerinin yaklaşık yüzde 70'inin yağmalandığına ve sağlık hizmetlerinin sağlık çalışanlarının yerinden edilmesiyle kesintiye uğradığına dikkat çekildi.

Tigray'deki cinsel şiddet olaylarına ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin de dahil olduğu bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Tigray, Benishangul Gumuz, Oromia ve Amhara şehirlerine insani erişime izin verilmesi çağrısı yapıldı.

???????Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 700 bini geçerken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük