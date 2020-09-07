Son Dakika: "Uluslararası GastroAntep Festivali"nin tanıtım toplantısı yapıldı
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Son Dakika: "Uluslararası GastroAntep Festivali"nin tanıtım toplantısı yapıldı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Uluslararası GastroAntep Festivali"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlenecek etkinliklerle ses getireceğini söyledi.

Son Dakika:
07.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:10

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Uluslararası GastroAntep Festivali"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlenecek etkinliklerle ses getireceğini söyledi.

Bu yılki teması "Hasat Günleri" olan Uluslararası GastroAntep Festivali'nin tanıtımı toplantısı Büyükşehir Konferans Salonunda gerçekleşti.

Toplantıda bir koruşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni normal düzende alınan koruyucu önleyici tedbirlerin devam edeceğinin söyledi.

Batalhöyük'te 3 günlük program olacağını ve kültür gezilerinin yapılacağını anlatan Şahin, "Kadın girişimciliğiyle ilgili bir panelle başlayacak festivalimiz. Bu konuda neler yapılabilir ayrı bir parantez açarak konuşacağız." dedi.

Artık yerelden evrensele bir anlayışın hakim olduğunun altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Artık insanlar başka bir lezzete yönelmek istiyor. Nedeni ise güneşten ve topraktan gelen lezzet. İyi biberiniz olmazsa iyi salça yapamazsınız. Böylelikle toplamda iyi bir yemek yeme fırsatınız da olmaz. Bunların hepsi birbirleriyle ilintilidir. Ayrıca kentte yeni markaların oluşması için mücadele verilecek. Zincir marketleri hizmet sektörüne adapte edebilmek için yeni bakış açıları ve programlar hayata geçireceğiz. Bu sorunun yanıtını aramak zorundayız. Festival, dijital ortamda düzenlenen panel ve programlarla aydınlık kazanacak. Dijital ortamda yapılacak etkinliğimizin büyük bir yeri olacak. Çünkü canlı yayınlarla Michelin yıldızı şefler vatandaşlarla buluşacak. Büyük bir kitleye ulaşacaklar. Bu çok önemli."

Şahin, bölgesel kalkınma hedefiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek, güç birliği yapmanın önemli olduğunu aktardı.

"Bizim derdimiz, küresel bir oyuncu olmak. Gaziantep bölgede yükselen bir değer" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Artık ideolojik belediyecilik sona erdi. Artık hizmet belediyeciliği var. Her sektörde var olmamız ve güçlü bir iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Gözle görülmeyen bir mikrobun nasıl dünyayı etkisi altına aldığına hayretler içinde şahitlik ediyoruz. Yeni trendleri yeni normal düzende belirleyerek ona uygun çerçevede hareket etmemiz lazım."

Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da festivale ilişkin sunum yaptı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliği ile 10-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3. Uluslararası GastroAntep Festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı GastroAntep sosyal medya hesapları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GastroAntep resmi web sitelerinden canlı yayınlarla takip edilebilecek.

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Kaynak: AA

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