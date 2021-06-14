Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi Duterte'nin "uyuşturucuya karşı savaş"ını soruşturacak
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Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi Duterte'nin "uyuşturucuya karşı savaş"ını soruşturacak

Son dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi Duterte'nin 'uyuşturucuya karşı savaş'ını soruşturacak
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin başlattığı "uyuşturucuya karşı savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için başlattığı ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin başlattığı "uyuşturucuya karşı savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için başlattığı ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

Başsavcısı Bensouda yaptığı yazılı açıklamada, 8 Şubat 2018'de başlattığı ön incelemede uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yaşanan ölümlerin insanlığa karşı suç teşkil edip etmediğinin araştırıldığını belirtti.

Bensouda, Filipinler'de 1 Temmuz 2016 ile 16 Mart 2019 tarihleri arasında yaşanan can kayıplarına ilişkin soruşturma başlatma kararı aldığını kaydederek, Filipinler güvenlik güçlerinin "uyuşturucuya karşı savaş" sırasında on binlerce sivili öldürdüğü, işkence ve insanlık dışı muamelede bulunduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, Filipinlerin Mart 2019 itibarıyla mahkemeden çekilmiş olmasının savcılığın bu tarihe kadar işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapmasına engel teşkil etmediği hatırlatıldı.

-"Suçlular arasındaki çatışmalar olduğunu savunmuştu"

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında "yargısız infaz" olduğundan şüphelenilen ölümlerin, suçlular arasındaki çıkar çatışmalarının sonucu olduğunu savunmuştu.

Duterte, bazı uyuşturucu çetelerinin, polisin müdahalesini fırsat bilerek diğer satıcılardan para ve uyuşturucu çalmak için onları öldürdüğünün anlaşıldığını dile getirmişti.

-Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimin yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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