Son dakika! ULUSKON yurt dışındaki projelerine hız verdi
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Son dakika! ULUSKON yurt dışındaki projelerine hız verdi

30.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:03
Son dakika! ULUSKON yurt dışındaki projelerine hız verdi

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkan Yardımcısı Selman Akgül, yurt dışındaki projelerine hız verme kararı aldıklarını söyledi.

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkan Yardımcısı Selman Akgül, yurt dışındaki projelerine hız verme kararı aldıklarını söyledi.

ULUSKON Genel Başkan Yardımcısı Selman Akgül, korona virüs döneminde iş dünyasında yavaşlayan projelerin yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden hızlandırıldığını söyledi. Akgül, özellikle inşaat, demiryolu, havalimanı olmak üzere, yurt dışında yürütülecek olan projelerin çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

ULUSKON Genel Başkan Yardımcısı Selman Akgül, "Bütün dünyada başlattığımız çalışmalara hız verme kararı aldık. ULUSKON bünyesindeki mimar, mühendis iş adamlarımızla günlerdir toplantı yapıyoruz. Genel Başkanımız Nezaket Emine Atasoy başkanlığında oluşturduğumuz mimar, mühendis ve finans uzmanlarımızla beraber seyahatlerimize başlıyoruz. Başta inşaat, demiryolu, havalimanı ve konut projeleri olmak üzere, imzaladığımız projelere hız verme kararı aldık bu kapsamda yurt dışı ülkelere bir plan dahilinde gitmeye karar verdik Korona virüs sebebiyle yavaşlattığımız projelerimize tedbirlerimizi alarak seyahatlerimizi planlayacağız ULUSKON olarak gittiğimiz her ülkede başlattığımız ve başlatacağımız projeler için finans da hazır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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