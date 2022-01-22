Son dakika! Uludağ dönüşü kaza; 3 Suriyeli yaralandı

BURSA'da, karlı yolda Uludağ'dan şehir merkezine dönen sürücüsünün kontorülünden çıkan otomobil, önündeki araca çarpıp, takla attı. Yol kenarındaki 2 metrelik boşluğa düşen otomobilde 3 Suriye uyruklu, yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Uludağ yolu Yiğitali mevkisinde meydana geldi. Uludağ'dan şehir merkezine dönen Suriyeli Anas El Gomati yönetimindeki 34 EVE 312 plakalı otomobil, iddiaya göre, karlı yolda ani frende kontrolden çıktı. A.T.'nin kullandığı 35 AYB 99 plakalı otomobile arkadan çarpan araç, takla atıp, yol kenarındaki 2 metrelik boşluğa düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde yaralanan Suriyeli Anas El Gomati, Sabeg Ragiva ve Saleh Sadi Sadi, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.