Son Dakika: Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Son dakika haberlerine göre Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Uludağ'ın eteklerinde bulunan Bakacak'tan düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı Yaralı dağcının kurtarılma anları kameralara yansıdı Uludağ'da kayalıklardan düşen dağcı yaralandı.

Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Bakacak'tan düşerek yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

Yaralı dağcının kurtarılma anları kameralara yansıdı

BURSA - Uludağ'da kayalıklardan düşen dağcı yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine giden JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yaralı dağcıyı ve beraberindeki 2 kişiyi helikopterle kurtardı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Uludağ Milli Parkı Bakacak mevkiinden Softaboğan şelalesine gidiş yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki C.K., babası M.K. ve akrabaları Ö.K. ile birlikte izinsiz olarak Softaboğan şelalesine doğru yürüyüşe çıktı. Bu sırada C.K. yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Yakınları 156 Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı C.K.'nın yürüyebilecek durumda olmadığını belirleyen ekipler, bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması sebebi ile kara yolu ile tahliyesinin mümkün olmadığını belirterek, helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine yaralı şahsın bölgeden tahliye edilmesi için Aydın Jandarma Filo Komutanlığı tarafından Bursa İl Jandarma Komutanlığına helikopter gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter yaralı C.K.'yı alarak Uludağ Tıp Fakültesine götürdü.

Yaralı şahsın babası M.K. ve akrabaları Ö.K. ise, ekipler tarafından Yıldırım İlçesi Erikliyayla mevkiine yaya olarak götürülerek burada Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere teslim edildi. Kurtarma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA