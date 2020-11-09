Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın önlemleri yolcu sayısını arttırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılının Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılının Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.

8 milyon 874 bin 609 yolcuya hizmet verildi

COVID-19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 olmak üzere; hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 oldu.

Söz konusu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayında iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.

Ekim ayında İstanbul Havalimanını 2 milyon yolcu kullandı

İstanbul Havalimanında ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplamda 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim arası 70 milyon yolcu hizmet aldı

2020 yılının ilk 10 aylık sürecinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 249, dış hatlarda 239 bin 835 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 893 bin 359 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 566 bin 243, dış hat yolcu trafiğinin 28 milyon 28 bin 138 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 70 milyon 639 bin 342 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 414 bin 264 ton, dış hatlarda 1 milyon 551 bin 344 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 965 bin 608 tona ulaştı. İstanbul Havalimanında ilk on aylık sürede ise 155 bin 296 uçak ve 19 milyon 990 bin 713 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk on aylık döneminde 30 bin 696 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 185 bin 992 uçak trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında son durum

İlk on aylık (ocak-ekim) gerçekleşmelere göre turizm merkezlerindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı yaklaşık 17 milyon oldu. Bu havalimanlarında iç hatlarda 8 milyon 391 bin 675, dış hatlarda 8 milyon 547 bin 166 olmak üzere toplamda 16 milyon 938 bin 841 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda 80 bin 634, dış hatlarda 60 bin 770 olmak üzere toplamda 141 bin 404 uçak trafiği gerçekleşti.

Söz konusu havalimanlarında 2020 yılı ilk 10 aylık döneminde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiği ise şöyle gerçekleşti:

İzmir Adnan Menderes Havalimanında iç hatlarda 30 bin 420, dış hatlarda 8 bin 912 olmak üzere toplamda 39 bin 332 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 3 milyon 834 bin 760, dış hatlarda 933 bin 106 olmak üzere toplamda 4 milyon 767 bin 866 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanında iç hatlarda 24 bin 321, dış hatlarda 38 bin 139 olmak üzere toplamda 62 bin 460 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 2 milyon 731 bin 480, dış hatlarda 6 milyon 257 bin 595 olmak üzere toplamda 8 milyon 989 bin 75 yolcuya hizmet verildi.

Muğla Dalaman Havalimanında iç hatlarda 13 bin 567, dış hatlarda 7 bin 150 olmak üzere toplamda 20 bin 717 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 716 bin 84, dış hatlarda 829 bin 330 olmak üzere toplamda 1 milyon 545 bin 414 yolcuya hizmet verildi.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanında iç hatlarda 10 bin 536, dış hatlarda 6 bin 138 olmak üzere toplamda 16 bin 674 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 923 bin 384, dış hatlarda 478 bin 8 olmak üzere, toplamda 1 milyon 401 bin 392 yolcuya hizmet verildi.

Gazipaşa Alanya Havalimanında iç hatlarda bin 790, dış hatlarda 431 olmak üzere toplamda 2 bin 221 uçak trafiği gerçekleşti.

İç hatlarda 185 bin 967, dış hatlarda 49 bin 127 olmak üzere toplamda 235 bin 94 yolcuya hizmet verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı