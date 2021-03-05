Kasımpaşa'daki eski karakol binasının rekonstrüksiyon projesine ilişkin iddialara yanıt Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde yapımı devam eden Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi içinde yer alan Kasımpaşa'daki eski karakol binasının rekonstrüksiyon işlemleriyle ilgili tüm izinlerin alındığı ve bu işlemle Kasımpaşa Tünel çıkışı trafiğinin rahatlayacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde yapımı devam eden Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi içinde yer alan Kasımpaşa'daki eski karakol binasının rekonstrüksiyon işlemleriyle ilgili tüm izinlerin alındığı ve bu işlemle Kasımpaşa Tünel çıkışı trafiğinin rahatlayacağı bildirildi.

Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık uhdesinde yapımı devam projedeki çalışmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı, asılsız bilgiler paylaşıldığı belirtilerek, "Muhtelif kişi ve kurumların yaptıkları açıklamalara dayandırılarak yayınlanan haberler ve paylaşılan ifadelerdeki yanlış bilgiler nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz algıların önüne geçmek için, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılması tarafımızca gerekli görülmüştür." ifadeleri yer buldu

"İstanbul için kendi sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin, İstanbul'a ve ülkemize hizmet edecek projelerimize yalan yanlış ifadelerle karşı çıkmaları da normaldir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, söz konusu eski karakol binasının, yol projesi kapsamında kavşak ortasında kalması nedeniyle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29 Temmuz 2015 tarihindeki kararla yeri tespit edildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 8 Mart 2018 tarihli UTK kararıyla da Haliç ulaşım projesinin onaylandığı hatırlatıldı.

Yapının rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin, aynı kurulun 8 Şubat 2019 tarihli kararıyla uygun bulunduğu ve Beyoğlu Belediyesi'nin 4 Aralık 2020 tarihli Yapı Yıkma izin Belgesi doğrultusunda 20 Ocak 2021 itibarıyla, önce muhdes ve özgün olmayan betonarme malzemelerden arındırma işlemlerine başlandığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreci takiben özgün kısımlarda nitelikli söküm işlemleri yapılacaktır. Yapılan tüm iş ve işlemler mevzuatlara ve Koruma Kurulu ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Söz konusu kurulun kararıyla onaylanan rekonstrüksiyon projesi çerçevesinde, Divanhane Binası'nın aslına uygun bir şekilde bütün imalatları yapılmaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlardaki iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Eski karakol binasının rekonstrüksiyon işlemleriyle ilgili tüm izinlerin alındığı ve bu işlemle Kasımpaşa Tünel çıkışı trafiğinin rahatlayacağı açıkça ortadadır. Söylenilen yalan yanlış ifadelerin aksine Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi, İstanbul'un marka değerine katkıda bulunacaktır."

"700 milyon yatırım, 20 bin istihdam"

Açıklamada, projeyle ilk etapta 48 bin 500 metrekare, projenin tamamı bittiğinde ise 83 bin 300 metrekare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacağı vurgulanarak, "Atıl kalmış 25 tescilli eser tarihi kimliğine uygun bir şekilde restore edilecektir. Halkımızın yıllardır ulaşamadığı 1800 metre uzunluğundaki Haliç sahili İstanbullara kazandırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak, tiyatro, kütüphane, sinema gibi kamusal tesisler ile bir asırdır kullanılmayan bir alan kamu kullanımına açılacaktır. 70'şer yat kapasiteli 2 adet marina inşa edilecektir. Öncelikle 700 Milyon dolar yatırımla tarihi değerler korunarak, 20 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Yılda 30 milyon ziyaretçi gelmesi beklenen bu alan ile bölge ekonomisi canlanacaktır." değerlendirilmesinde bulunuldu.

"Deniz Kuvvetleri taşınmaz envanterine dahil olacak"

Projeyle, tersane kaynaklı sanayi ve ağır metallerin oluşturduğu kirliliğin önleneceğinin de altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eski karakol (Nizamiye) binası, 19. yüzyıl sonlarında Divanhane Hizmet Binası olarak yapılmıştır. Yapı günümüze gelene kadar, farklı dönemlerde kullanıcıları tarafından sürekli değiştirilmiş ve özgünlüğünü gün geçtikçe yitirmiştir. Yapının geçirdiği evreler 3 ayrı döneme ayrıştırılarak, bu dönemlerin restitüsyon projeleri hazırlanarak belgelenmiştir. Rekonstrüksiyon projesi, yapının özgün haline sadık kalınarak hazırlanmıştır. Eski karakol binası Haliçport kapsamında ihya edilecek ve yenilendiğinde tekrar Deniz Kuvvetleri taşınmaz envanterine dahil olacaktır. Proje kapsamında herhangi bir fonksiyonu söz konusu değildir. Esasında ulaşım projesinin tamamlanması ve tarihi yapının ihyasından ibaret bir çalışma söz konusudur."

Açıklamada, restorasyonuna yıllar önce başlanıp restorasyonu yarım kalan Deniz Kuvvetleri alanındaki Divanhane binasının restorasyonun da yine Haliçport kapsamında tamamlanacağına işaret edilerek, "Bu binanın da Haliçport ile bir ilgisi bulunmayacaktır. Kamu lehine eksik restorasyonun tamamlanmasından ibaret bir işlemdir. Kurul kararlarına göre yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın ülkeye değer katan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceği belirtilen açıklamada bu eserlerin gerçekleştirilmesi için 4 bini aşkın şantiyede gece gündüz demeden vatan ve millet aşkıyla alın ve akıl teri döken yüzbinlerce çalışanın emeklerinin kuru iftiralarla kimsenin karalamasına müsaade etmeyecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök