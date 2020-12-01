Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019 yılı "Kombine taşımacılık" rakamlarını paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019 yılı "Kombine taşımacılık" rakamlarını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019 yılı "Kombine taşımacılık" rakamlarını paylaştı. Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "2019 yılında 5.1 milyon ton kombine ihraç taşıması, ithalat kapsamında da 4.9 milyon ton kombine yük taşıması gerçekleşti" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık tarafından yürütülen kombine taşımacılık rakamlarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında 5.1 milyon ton kombine ihraç taşıması gerçekleştiği bilgisi verilirken, ithalat kapsamında da toplam 4.9 milyon ton kombine yük taşıması gerçekleştiği bildirildi. 2019 yılında ihracat-ithalat toplamında 10 milyon ton yük; gemi, demiryolu ve karayolu taşıması gerçekleştiği de ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Alsancak Limanı'nda sonlandırılan Ro-Ro operasyonlarının geçtiğimiz hafta bakanlığın izni ile yeniden başlatıldığı anımsatılarak, taşımacılığın yeniden başlatılması ile birlikte yıllık 2 milyon dolar gelir elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"5.1 Milyon Ton Kombine İhraç Taşıması Gerçekleşti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, birçok ulaşım yolu kullanılarak yapılan kombine taşımacılığın ülke ekonomisine değer katmasının yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkanı sunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde demiryolu kombine taşımacılığı; tren + deniz, deniz + tren, karayolu + tren bazen de her üç modda kullanılarak yapılmaktadır. Kombine taşımacılık kapsamında 2019 yılında Mersin, İzmir, Aliağa (Biçerova), İskenderun, Payas, Sarıseki, Bandırma ve Derince'ye demiryoluyla gelen ihraç yükleri buralardan; TCDD Alsancak limanlarından deniz yolu ile ihraç edilmektedir. Bu kombinasyonla 2019 yılında 5.1 milyon ton kombine ihraç taşıması gerçekleştirilmiştir" denildi.

"İTHALAT KAPSAMINDA TOPLAM 4.9 MİLYON TON KOMBİNE YÜK TAŞIMASI GERÇEKLEŞTİ"

İthalat yoluyla limanlara gelen yüklerin liman + demiryolu + liman + karayolu + demiryolu kombinasyonlarıyla taşındığının belirtildiği açıklamada, "2019 yılında bu kapsamda, kömür, demir cevheri, plastik hammaddesi, kimyasal ürünler, elektronik eşya, çelik ürünleri taşınmıştır. 2019 yılında ithalat kapsamında toplam 4.9 milyon ton kombine yük taşıması gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"DEMİRYOLU KULLANILARAK YAPILAN KOMBİNE TAŞIMACILIK, TOPLAM TAŞIMANIN YÜZDE 34'ÜNÜ OLUŞTURUYOR"

2019 yılında ihracat ithalat toplamında 10 milyon ton yük gemi + demiryolu ve karayolu kombinasyonuyla taşındığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asyaport limanına gelen ihraç ve ithal yükler karayolu + demiryolu bağlantısı ile Ömerli ve Tekirdağ istasyonları üzerinden taşınmaktadır. Bu istasyonlardan Avrupa'ya ilk etapta yılda yaklaşık 40 bin TEU (Yirmi Ayak Eşdeğer Birimi) ve 25 bin tır kasası taşınabilecektir. Demiryolu modu kullanılarak yapılan toplam kombine taşımacılık toplam taşımamızın (29.3milyon ton) yüzde 34'ünü oluşturmaktadır."

"RO-RO TAŞIMACILIĞIN YENİDEN BAŞLAMASI İLE YILLIK 2 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR"

TCDD İzmir Alsancak Limanı'nda sonlandırılan Ro-Ro operasyonlarının geçtiğimiz hafta yeniden başladığı anımsatılan açıklamada artan ihracatı desteklemek amacıyla düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Ro-Ro taşımacılığın yeniden başlatılması ile birlikte ihracatçıların daha ucuz taşıma maliyetleri ile Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya ulaşması ve yıllık 2 milyon dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 2 adet Ro-Ro gemisine aynı anda hizmet verilebilmesi için mevcut rıhtımların uygun olduğu ve yeterli araç stoklarının çevre yolu bağlantıları ile hizmet vermeye hazır durumda olduğu bilgisini de paylaştı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı