Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'deki tarihi mekanları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'deki tarihi mekanları ziyaret etti

09.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:28
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'deki tarihi mekanları ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'deki tarihi mekanları ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'deki tarihi mekanları ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu 700 yıllık Kasimiye Medresesi'ni gezdi.

Karaismailoğlu, cuma namazını da vatandaşlarla tarihi medresenin avlusunda kıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, medrese hakkında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar ve Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel'den bilgi aldı.

Daha sonra Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen ile manastırı gezdi.

Bakan Karaismailoğlu'na temaslarında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Meral Akşener Erkan Kandemir Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Steven Gerrard Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Erkek İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'deki tarihi mekanları ziyaret etti - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:01:04. #1.15#
title