Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabağ'ın imarında Azerbaycan'la birlikte çalışacaklarını söyledi
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Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabağ'ın imarında Azerbaycan'la birlikte çalışacaklarını söyledi

Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabağ'ın imarında Azerbaycan'la birlikte çalışacaklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karabağ'ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübe ve birikimlerini paylaşacaklarını ve Azerbaycan'la el birliğiyle çalışacaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karabağ'ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübe ve birikimlerini paylaşacaklarını ve Azerbaycan'la el birliğiyle çalışacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Karaismailoğlu, ilk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Bakan Karaismailoğlu, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk sundu.

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Karaismailoğlu, şehitliğin anı defterine yazdı.

Karaismailoğlu, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret edeceğini ve orada Türk yüklenici firmaların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyeceğini bildirdi.

Karabağ zaferine en az Azerbaycanlılar kadar sevindiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Karabağ'ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşacağız, el birliğiyle çalışacağız. Nahçıvan'da da projelerimiz var. Önemli ulaşım ve lojistik koridorlarını en kısa zamanda değerlendirip sonuç alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, kara yollarında Türk transit firmalarının yaşadığı sıkıntıları da Azerbaycanlı muhataplarıyla müzakere edeceğini belirtti.

Karabağ'ın imarında gerekli olan kara yolu ve demir yolu bağlantıları için önemli görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Güçlü firmalarımızın da desteğiyle plan ve projelerimizi yapıp, en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlamında dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Türkiye ve Azerbaycan'ı kaliteli, konforlu ve güvenli yollarla birbirine bağlamanın çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karabağ'ın imarında Azerbaycan'la birlikte çalışacaklarını söyledi - Haberler
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