Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları...

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar.