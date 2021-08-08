Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları...
Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin