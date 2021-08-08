Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları...
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Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları...

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: '(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları...
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları programlarını icra ediyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Dalaman'daki orman yangını) Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları... - Haberler
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