Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı... Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" Kaynak: AA