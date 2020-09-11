Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı...
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Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı...

Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"

Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:
11.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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