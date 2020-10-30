Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok."

Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok."