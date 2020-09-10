Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge... Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." Kaynak: AA