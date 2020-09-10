Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge...
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Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge...

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık.

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:
10.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz."

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Kaynak: AA

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