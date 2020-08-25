Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı...
Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız."
25.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız."
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Kaynak: AA