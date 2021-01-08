Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı"
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Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı"

08.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:48
Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan:

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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