Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "yanıltıcı" kampanyalarına karşı uyardı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "yanıltıcı" kampanyalarına karşı uyardı Açıklaması

09.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:05
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüketicilerin genellikle e-Ticaret yöntemiyle katıldığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında mağdur olmaması için uyarılarda bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüketicilerin genellikle e-Ticaret yöntemiyle katıldığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında mağdur olmaması için uyarılarda bulunuldu.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Efsane Kasım, Süper İndirim Günleri, Efsane Cuma" gibi indirimli ürün satılan günlerin, sanal dolandırıcılığa en fazla maruz kalınan dönem olduğunu ifade etti.

Sayan, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan sanal ticaretin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek internetten alışveriş yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sayan, öncelikle, şahsi olmayan ya da virüs koruması olmayan bilgisayarlar üzerinden hiçbir şifreli işlemin yapılmaması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına bakın. Ayrıca, hiçbir dijital ortamda, güvenilir olsa dahi fiziksel kredi kartı bilgilerinizi kullanmamaya özen gösterin. Bankalar, bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için sanal kart adında dijital bir kart oluşturmanıza olanak sağlıyor. Sanal kartınızla alışverişinizi tamamladınız. Hiçbir dijital platforma kredi kartı bilgilerinizi saklamak üzere izin vermeyin. Alışveriş yapacağınız sitenin ismine dikkatli bir şekilde bakın. Sahte siteler çoğu zaman tek bir harf değiştirerek ya da ekleyerek gerçek siteyi taklit ederek hazırlanırlar. Fiziki ya da sanal kart fark etmeksizin ödemenizi yaparken 3D secure yani SMS onay kodu kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

İlgili Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum
KARDEMİR'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bakan Yardımcısı Bayraktar oldu
KARDEMİR'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bakan Yardımcısı Bayraktar oldu
Son Dakika | Bakan Pakdemirli: '564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak'
Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Madonna Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ Münir Nurettin Selçuk
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "yanıltıcı" kampanyalarına karşı uyardı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 20:10:13. #1.14#
title