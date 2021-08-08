Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Dalaman Havalimanı'nda bir olumsuzluk söz konusu değil"

Son dakika haberler: Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına yakın bir bölgede çıkan yangın nedeniyle seferlerin durduğu yönündeki haberleri yalanlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Burada herhangi bir problem yok, hem sivil, hem de yangın söndürme uçaklarımız faaliyetine devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde havalimanına yakın bir bölgede çıkan yangın nedeniyle seferlerin durduğu yönündeki haberleri yalanlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Burada herhangi bir problem yok, hem sivil, hem de yangın söndürme uçaklarımız faaliyetine devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Dalaman Havalimanı yakınında ufak çaplı da olsa bir yangın çıkmıştı. Güçlü bir şekilde bütün ekiplerimizle yüklenerek kısa sürede yangını ortadan kaldırdık. Basına yansıdığı gibi Dalaman Havalimanı'nda trafik durmadı. Kısa sürede bu yangın bertaraf edildi. Havalimanı normal trafiğine devam ediyordu, şu anda da devam ediyor. Burası yangınla mücadelede önemli bir havalimanı. Genelde uçaklarımızın tamamı burada ikmallerini yapıyorlar. Bütün hava araçlarının yönetildiği bir merkez olarak çalışıyor, havalimanı. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir problem yok. Hem sivil uçaklar, hem de yangına müdahale uçakları, rahat bir şekilde programlarını icra ediyorlar. Dalaman Havalimanı 24 saat vatandaşımızın hizmetinde, şu anda faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı