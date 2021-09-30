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Son dakika... 'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... 'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2)

Son dakika haberleri... VALİLİKTEN AÇIKLAMAİzmir'in Torbalı ilçesinde laf atma tartışmasında Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı.

TORBALI, İZMİR (DHA) - VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı ilçesinde laf atma tartışmasında Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "30 Eylül 2021 tarihinde saat 00: 30 sıralarında, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu M.A. evine gittiği esnada, yolu üzerinde alkol alan 3 kişi ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada B.B. göğüs bölgesinden bıçakla yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayda sol kolundan bıçakla yaralanan şüpheli M.A. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İZMİR,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
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Haber: Son dakika... 'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (2) - Haberler
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