(Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada

(Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants'ın(33) sevgilisi Burak Ercan'la (32) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants'ın(33) sevgilisi Burak Ercan'la (32) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çektiği iddia edilen Ercan'ın 'Come, come' (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de 'Please' (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

 

2 DAKİKA TRABZANDA ASILI KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI Sancaktepe'de lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, görüntüleri çektiği iddia edilen Burak Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum. Come, come, come (gel)" dediği duyulurken, Ukraynalı model Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor. Sonrasında görüntü açısı siyaha dönüşürken, kadının ağlamaklı bir şekilde konuştuğu duyuluyor. Ukraynalı modelin "Please, please I can not please (Lütfen, lütfen yapamıyorum, lütfen)" şeklinde ağlayarak yardım istediği duyuluyor. 2 dakikalık görüntülerin sonunda ise düşme sesi duyulurken, devamında modelin sesi kesiliyor. NE OLMUŞTUSancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi'nde lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants 10 Haziran'da balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Srabiants'ın sevgilisi Burak Ercan gözaltına alındı. Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia ettiği öğrenildi. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu bilgisi edinildi. Şüpheli Ercan "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek ağlamış
Düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada! "Lütfen" diyerek ağlamış
Balkondan düşerek ölen Ukraynalı modelin son görüntüleri ortaya çıktı! Rezidansa ayakkabısız girmiş
Balkondan düşerek ölen Ukraynalı modelin son görüntüleri ortaya çıktı! Rezidansa ayakkabısız girmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Selma Ergeç Tuğrul Tülek Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:04:19. #1.16#

title