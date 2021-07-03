Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı
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Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı

Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika habere göre Ukraynalı kadın askerler, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü sebebiyle yapılan geçit töreni provalarına, siyah topuklu ayakkabılarla katıldı.

Ukraynalı kadın askerler, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yıldönümü sebebiyle yapılan geçit töreni provalarına, siyah topuklu ayakkabılarla katıldı.

Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılışının 30'uncu yıldönümü sebebiyle 24 Ağustos'ta Khreshchatyk kentinde gerçeleşecek askeri geçit töreni provalarına kadın askerler, siyah topuklu ayakkabıyla katıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı basın organı tarafından verilen bilgiye göre, kadın askerler ilk defa topuklu ayakkabılarla provalara katıldığı belirtildi.  


Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı
Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı
Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı
Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesi ülkede kriz çıkardı
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesi ülkede kriz çıkardı
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Son dakika: Ukraynalı kadın askerler, geçit töreni provalarına topuklu ayakkabılarla katıldı - Haberler
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