Son dakika: Ukrayna, Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırımlar istiyor
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Son dakika: Ukrayna, Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırımlar istiyor

Son dakika: Ukrayna, Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırımlar istiyor
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı bireysel değil sektörel yaptırımlar istediklerini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı bireysel değil sektörel yaptırımlar istediklerini kaydetti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda meslektaşlarını Rusya'nın son dönemde izlediği tehlikeli yol hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Moskova'nın gerginliği tırmandırmasından vazgeçirmek için atılacak adımları önerdiğini aktaran Kuleba, "Ana unsur; yeni birtakım sektörel yaptırımlar hazırlamak. Bireysel yaptırımlar artık yeterli değil." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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