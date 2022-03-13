Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti
AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi V?tali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi V?tali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü bildirdi.
Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv'e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.