Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi V?tali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi V?tali Kim, Rus ordusu tarafından kente yapılan füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kim, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımında, Rus askerleri tarafından Mıkolayiv'e düzenlenen füze saldırısı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Ukrayna: Rusya'nın saldırıları sonucu Mıkolayiv'de 9 kişi hayatını kaybetti

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Münir Karaloğlu, Ukrayna, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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