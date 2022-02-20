Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü - Haberler
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Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde çatışma: 2 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Donbass'taki ayrılıkçı Lugansk bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Donbass'taki ayrılıkçı Lugansk bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Lugansk bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 2 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yaşanan çatışmada Pionerskoye bölgesinde bulunan 5 evin de zarar gördüğü belirtildi. Sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından Donbass bölgesinde yaşayan halk paniğe kapılırken, Kiev-Moskova hattı daha da gerildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, 3. Sayfa, Haberler

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